Comment inverser les caries naturellement et guérir les caries dentaires

De nos jours, on croit souvent qu’il est impossible de guérir des caries lorsqu’on en a. La seule solution pour la santé bucco-dentaire serait de faire percer une partie de la dent et de la remplir avec un matériau synthétique. Cependant, il a été prouvé qu’il existe des moyens de guérir les caries naturellement.

En fait, selon une étude publiée dans le British Medical Journal, les caries et pourraient potentiellement être guéries par l’alimentation. (1)

Une étude a été réalisée sur 62 enfants avec des caries, répartis en trois groupes de régimes différents. Le groupe 1 suivait un régime standard plus du gruau (riche en acide phytique). Le groupe 2 suivait un régime normal avec supplémentation en vitamine D. Le groupe 3 suivait un régime sans céréales et prenait de la vitamine D.

Les résultats ont montré que le groupe 1, avec un régime riche en céréales et en acide phytique, avait une augmentation des caries. Le groupe 2 a vu une amélioration des caries avec moins de formation. Le groupe 3, suivant un régime sans céréales et riche en nutriments comme les légumes, les fruits, la viande, le lait et prenant de la vitamine D, a constaté les plus grandes améliorations — presque toutes les caries ont été guéries. (2)

Cette étude, appuyée par de nombreux médecins et dentistes, prouve que nous avons été mal informés sur les causes des caries et comment les guérir naturellement.

Ramiel Nagel, auteur du livre « Cure Tooth Decay », a encouragé beaucoup de ses lecteurs à « inverser » leurs caries dentaires et éviter les amalgames dangereux. Il croyait qu’on pouvait prévenir les caries avec des aliments riches en nutriments.

Dans cet article, je vais passer en revue les causes de la carie dentaire et comment elle peut être évitée, et dans de nombreux cas même inversée.

La cause de la carie dentaire

Pour comprendre le lien entre l’alimentation et la santé bucco-dentaire, nous devons commencer par l’un des dentistes les plus respectés qui ait jamais vécu, Weston A. Price.

West A. Price a vécu au début des années 1900 et a été président de l’Association nationale des dentistes (1914-1923) et pionnier de l’American Dental Association (ADA).

Weston Price a parcouru le monde à la recherche de ce qui cause la carie dentaire. Il a découvert un lien entre la consommation d’aliments modernes et les caries. Il a constaté que de nombreuses tribus isolées indigènes avaient des dents parfaites et peu de caries. Mais une fois exposées à un régime occidental, elles ont souffert de caries, de perte osseuse et de maladies chroniques.

Selon l’ADA, voici la cause de la carie dentaire :

« [La carie dentaire] se produit lorsque des aliments contenant des glucides (sucres et amidons) comme le lait, les sodas, les raisins secs, les gâteaux ou les bonbons restent fréquemment sur les dents. Les bactéries qui vivent dans la bouche se nourrissent de ces aliments, produisant des acides en conséquence. Au fil du temps, ces acides détruisent l’émail des dents, entraînant la carie dentaire. »

Mais la vérité est que l’ADA ne prend en compte qu’une des quatre choses qui peuvent contribuer à la carie dentaire.

Selon les avis du Dr Edward Mellanby, du Dr Weston Price et de Ramiel Nagel, il y a quatre principales causes de la carie dentaire : (3)

Manque de minéraux dans l’alimentation (déficit en calcium, magnésium et phosphore) Manque de vitamines liposolubles (A, D, E et K, en particulier déficit en vitamine D) Consommation excessive d’aliments riches en acide phytique Consommation excessive de sucre transformé

Discutons des quatre aspects qui causent la carie dentaire et comment ils peuvent être abordés par l’alimentation, ainsi que des moyens de guérir les caries naturellement.

Comment inverser naturellement les caries

Ne vous y trompez pas, en plus de vous brosser les dents et de passer du fil dentaire chaque jour, il existe plusieurs moyens de guérir les caries naturellement et d’optimiser votre santé bucco-dentaire sans recourir au fluor. Voici quelques moyens pour renverser les caries naturellement que vous pouvez envisager, tout en évitant le fluor :

1. Éliminer le sucre

Probablement le pire ennemi pour quiconque désirant des dents saines et sans caries, le sucre doit être évité comme la peste. Donc, arrêtez cette dépendance au sucre immédiatement. Non seulement le sucre nourrit les bactéries buccales qui empêchent un flux sain de fluides dentaires, mais il est aussi très acide et peut littéralement décalcifier ou déminéraliser la teneur structurelle des dents, créant des caries. (4)

Cela signifie éviter les sodas, les bonbons et les pâtisseries contenant du sucre. En outre, utilisez du miel brut et du sirop d’érable et buvez des jus avec modération, car trop de sucre peut contribuer à la formation de caries. Faites attention aux édulcorants artificiels en raison de leurs risques pour la santé. En fin de compte, faites de la stévia votre nouvelle meilleure amie ainsi que du miel brut, mais avec modération !

2. Éliminer l’acide phytique

L’acide phytique (phytate) est un inhibiteur de minéraux et d’enzymes présent dans les céréales, les noix, les graines et les haricots qui peuvent causer de graves problèmes de santé dans notre alimentation. La raison principale pour laquelle l’acide phytique est devenu un problème aujourd’hui est que nous avons cessé les techniques anciennes de préparation des aliments, comme la germination ou la fermentation au levain, qui éliminent l’acide phytique.

Selon une recherche publiée dans The Lancet, une alimentation riche en acide phytique crée des carences en minéraux et provoque l’ostéoporose. Environ 80 % du phosphore contenu dans les céréales et les haricots est lié à l’acide phytique, donc il est complètement inabsorbable. En plus de bloquer la disponibilité du phosphore chez les humains, ces molécules se lient à des minéraux nécessaires à la santé bucco-dentaire tels que le calcium, le magnésium, le fer et le zinc, les rendant donc inaccessibles pour une utilisation correcte. Consommer des aliments riches en acide phytique diminue l’absorption du magnésium de 60 % et du zinc de 20 %. (5)

L’acide phytique empêche non seulement l’absorption des minéraux dans vos aliments, mais il déloge également les minéraux de votre corps, de vos os et de vos dents ! (6)

Par conséquent, les effets anti-nutritionnels puissants de l’acide phytique sont connus pour causer des troubles digestifs, un manque d’appétit, des carences nutritionnelles et des caries dentaires. Une bonne règle de base est de limiter votre consommation de céréales et d’éviter complètement les produits à base de soja non fermenté. (7)

Parce que l’acide phytique est beaucoup plus élevé dans les aliments cultivés en utilisant des engrais modernes à haute teneur en phosphate que ceux cultivés dans du compost naturel, essayez de ne consommer que des aliments biologiques et sans OGM. Si vous visez à améliorer votre santé et à guérir les caries naturellement, évitez les aliments riches en acide phytique comme les céréales, les haricots, les noix et le soja. Cependant, si vous trempez les céréales ou les noix et les laissez germer ou faites une fermentation au levain, vous pouvez réduire l’acide phytique de 50 à 100 %. (8)

3. Consommer des produits laitiers crus et des aliments riches en nutriments

Les produits laitiers crus sont pleins de vitamines et minéraux qui contribuent à un flux sain de fluides dentaires et aident à maintenir des dents solides et à promouvoir la santé bucco-dentaire. Ils sont donc un excellent moyen d’obtenir des dents sans caries. Chargés de calcium, de vitamine K2, de vitamine D3, de magnésium, de phosphore et de vitamines liposolubles, il est recommandé de consommer des produits laitiers crus au moins chaque semaine. Je recommande le lait de chèvre, le kéfir, les fromages crus et le beurre biologique nourri à l’herbe comme d’excellentes options.

Rappelez-vous, si vous voulez battre la carie dentaire, vous devez augmenter votre consommation de vitamines liposolubles et de minéraux. Si je devais créer un régime idéal à suivre, il ressemblerait à ceci :

Riche en aliments d’origine animale comme le bouillon d’os, la viande, le poisson et les œufs.

Légumes crus et cuits, en particulier les légumes verts à feuilles.

Produits laitiers crus comme le kéfir, le fromage et le beurre nourri à l’herbe.

Consommez des fruits, un par jour de préférence le matin.

Vitamine D — prenez beaucoup de soleil, et les jours sans soleil, complétez avec 5000 UI par jour de D3.

Aliments riches en graisses saines comme l’huile de coco, l’avocat, les olives et l’huile de foie de morue fermentée.

Céréales fermentées uniquement et avec modération, comme le vrai pain au levain (ou encore mieux, pas de céréales du tout). Vous pouvez acheter des farines et des pains crus.

Utilisez l’épice cardamome, non seulement elle peut tuer les bactéries dans votre bouche, mais avec sa saveur quelque peu piquante mais agréable, mâcher de la cardamome encourage également un flux de salive nettoyant et la gousse fibreuse fournit un nettoyage mécanique de vos dents.

Grains, noix et légumineuses uniquement s’ils ont été germés.

Enfin, évitez la nourriture transformée, les aliments emballés et le fast-food.

4. Utiliser du dentifrice reminéralisant

Tout d’abord, je sais que cela peut devenir coûteux, mais il existe plusieurs marques de dentifrice sans fluor abordables. Deuxièmement, si vous cherchez à économiser de l’argent tout en reminéralisant vos dents de manière particulièrement puissante, essayez de faire votre propre dentifrice reminéralisant maison :

4 cuillères à soupe d’huile de coco

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude (sans aluminium)

1 cuillère à soupe de xylitol ou 1/8 de cuillère à café de stévia

20 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ou de clou de girofle

20 gouttes d’oligo-éléments ou de la poudre de calcium/magnésium

5. Essayer le bain de bouche à l’huile

Utilisé depuis des siècles par la médecine ayurvédique, le bain de bouche à l’huile ou oil pulling est une technique de détoxification buccale fantastique qui a gagné en popularité aux ces dernières années. Réalisée simplement en faisant un bain de bouche avec une cuillère à soupe d’huile dans votre bouche pendant 20 minutes, cette procédure simple de détoxification buccale est réputée pour guérir de tout, de la gingivite aux maux de tête, en passant par les maladies systémiques telles que le diabète.

Si vous ne pouvez pas faire 20 minutes, trois à cinq minutes sont toujours bénéfiques. Je recommande d’utiliser de l’huile de coco ou de l’huile MCT avec une goutte ou deux d’huile essentielle de clou de girofle et/ou d’arbre à thé pour un pouvoir antiseptique et antifongique maximal. Voici quelques conseils :

Note : Ce processus devrait être relativement relaxant, ne vous sentez donc pas obligé de rincer vigoureusement votre bouche avec de l’huile tout le temps, sinon vous risquez de vous faire mal aux muscles de la mâchoire. Bougez simplement et doucement l’huile dans votre bouche et entre vos dents sans en avaler.

Points essentiels sur comment inverser les caries naturellement

Selon les observations du Dr Edward Mellanby, du Dr Weston Price et de Ramiel Nagel, il existe quatre principaux facteurs contribuant à la carie dentaire : un manque de minéraux dans l’alimentation (carence en calcium, en magnésium et en phosphore) ; un manque de vitamines liposolubles (A, D, E et K, en particulier une carence en vitamine D) ; une consommation excessive d’aliments riches en acide phytique ; et une consommation excessive de sucre transformé.

Vous pouvez inverser les caries naturellement en supprimant le sucre, en éliminant l’acide phytique, en consommant des produits laitiers crus et des aliments riches en nutriments, en utilisant un dentifrice reminéralisant, et en essayant le bain de bouche à l’huile.

En résumé, voici les meilleures façons de renverser les caries naturellement. Prenez en main votre santé bucco-dentaire dès aujourd’hui et affichez votre sourire sain avec fierté !

Source: draxe.com