Champignon crinière de lion : le puissant stimulant cérébral et combattant du cancer potentiel

Que penseriez-vous de consommer un champignon qui ressemble un peu à une crinière de lion ? Pas totalement convaincu par le champignon crinière de lion ? Que diriez-vous si je vous disais qu’il est associé à une réparation majeure du cerveau, à un potentiel de lutte contre le cancer et qu’il est l’objet de recherches sur des dizaines d’autres bienfaits pour la santé ?

Le champignon crinière de lion est un aliment nootropique très populaire en médecine traditionnelle chinoise. Une grande quantité de recherches s’est concentrée sur ce champignon stimulant le cerveau ces dernières années, et les résultats sont tout simplement étonnants.

Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry énumère ses avantages en déclarant que le champignon crinière de lion est « antibiotique, anticarcinogène, antidiabétique, anti-fatigue, antihypertenseur, antihyperlipidémique, anti-sénescence [anti-vieillissement], cardioprotecteur, hépatoprotecteur, néphroprotecteur et neuroprotecteur, et améliore l’anxiété, la fonction cognitive et la dépression. »

Wow — quelle liste impressionnante !

Que vous soyez intéressé à essayer le champignon crinière de lion dans votre café aux champignons, que vous cherchiez le meilleur supplément de crinière de lion ou que vous soyez simplement curieux de découvrir à quoi peut bien servir ce champignon d’apparence étrange, je suis sûr que vous serez impressionné.

Qu’est-ce que le champignon crinière de lion ?

Connu en latin sous le nom de Hericium erinaceus, le crinière de lion est originaire d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, bien qu’il ne soit pas largement cultivé en dehors de l’Asie. Il est parfois appelé champignon hérisson, Yamabushitake ou Houtou, et il appartient au groupe des champignons dentés, ou hydnacées.

Les champignons crinière de lion possèdent de longues épines pendantes qui mesurent généralement plus d’un centimètre de longueur. Contrairement à la plupart des espèces de champignons, dont les épines projettent à partir d’une branche, les épines de Hericium erinaceus s’étendent vers l’extérieur, leur donnant cet aspect unique de crinière de lion.

Ces champignons poussent sur les arbres feuillus vivants et morts, principalement à la fin de l’été et en automne.

Les recherches montrent que ce champignon possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunostimulantes sur les cellules, les animaux et les humains. Il est utilisé depuis des milliers d’années comme champignon médicinal, notamment parmi les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise.

Comme beaucoup d’aliments aux bienfaits puissants, le champignon crinière de lion est reconnu depuis longtemps dans certaines parties de l’Asie pour ses bienfaits sur diverses fonctions et conditions corporelles. Utilisé au Japon depuis des siècles, voire des millénaires, ce champignon à l’apparence étrange est vénéré par les moines bouddhistes et est perçu comme une source nutritionnelle quasi mystique.

Une secte de moines bouddhistes connue sous le nom de Yamabushi porte un vêtement appelé « suzukake », fait de nombreuses longues mèches de fourrure, qui ressemble étrangement au champignon crinière de lion, expliquant probablement pourquoi ce champignon est connu dans certaines régions sous le nom de yamabushitake.

Certaines sources indiquent qu’il était réservé à la royauté à certaines époques passées.

Les bienfaits

1. Améliore la fonction cérébrale et bénéficie au système nerveux

Peut-être l’attribut le plus étudié de la crinière de lion est son impact sur les cellules cérébrales et les fonctions associées. Ce champignon incroyable pourrait avoir un impact révolutionnaire sur les maladies neurodégénératives.

Une méthode par laquelle le champignon crinière de lion affecte la fonction cérébrale est en amplifiant la « croissance des neurites » dans le cerveau et les organes associés, selon une recherche publiée dans l’International Journal of Medicinal Mushrooms. La croissance des neurites fait référence à l’extension des axones et des dendrites des neurones.

C’est un enjeu majeur pour la recherche sur la santé cérébrale. En augmentant cette croissance, il pourrait être possible de ralentir ou même d’inverser la dégénérescence cellulaire dans le cerveau, caractéristique principale des maladies comme Alzheimer et Parkinson.

Une étude de 2012 menée en Malaisie a découvert que consommer le champignon crinière de lion pourrait en fait régénérer les cellules endommagées suite à une lésion du nerf périphérique, une blessure affectant les tissus délicats entre le cerveau et la moelle épinière.

Lors de l’étude des maladies cérébrales et de leur interaction avec certains médicaments ou traitements, les scientifiques utilisent souvent ce que l’on appelle la lignée cellulaire PC12 pour les tests. Les extraits et différentes formes de champignon crinière de lion semblent avoir un impact majeur sur les cellules PC12, les protégeant des dégâts et retardant significativement leur mort cellulaire.

Cette découverte pourrait s’avérer extrêmement pertinente pour la prévention ou le traitement des conditions cérébrales.

Dans des recherches animales publiées dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, il a été démontré que le champignon crinière de lion stimule la fonction cognitive et aide à améliorer la mémoire chez les souris, avec ou sans modèle de la maladie d’Alzheimer. Plusieurs études ont trouvé une corrélation inverse entre la crinière de lion et les symptômes associés à la maladie d’Alzheimer, ce qui signifie qu’après la consommation de l’extrait de champignon, les symptômes des souris se sont améliorés.

Des recherches publiées dans Phytotherapy Research ont montré une amélioration des troubles cognitifs légers chez l’humain après une supplémentation en crinière de lion pendant huit à seize semaines. Cependant, cette amélioration ne s’est pas maintenue une fois que les participants ont cessé de prendre le supplément.

Le risque de lésions ischémiques, c’est-à-dire des dommages causés par un manque de flux sanguin, est également important lorsque l’on parle de lésions cérébrales et de maladies. Des tests en laboratoire effectués à Taïwan ont démontré que le champignon crinière de lion aide à prévenir ce type de dommages.

La consommation de suppléments de crinière de lion a également montré des effets potentiellement protecteurs contre la propagation de la maladie de Parkinson, une autre maladie neurodégénérative, selon des recherches animales publiées dans le Journal of Translational Medicine.

Bien que cette recherche soit encore à ses débuts et n’ait pas encore progressé vers des essais à grande échelle chez l’humain dans la plupart des cas, l’effet constant de la crinière de lion sur les cellules cérébrales mérite d’être pris en compte.

2. Peut aider à protéger contre le cancer

Il est également possible que la crinière de lion joue un rôle significatif dans le traitement du cancer, selon diverses recherches. À différents degrés, les composés issus de la crinière de lion ou la supplémentation avec ce champignon ont montré un potentiel pour ralentir la progression ou inverser la propagation de plusieurs types de cancer, notamment :

Leucémie

Cancer gastrique (estomac)

Cancer du poumon

Cancer du col de l’utérus

Cancer du foie

Cancer du côlon

Cancer du sein

En particulier pour la leucémie, il a été démontré que la crinière de lion réduit significativement les cellules leucémiques dans une étude coréenne. D’autres recherches coréennes, menées par le Département des Sciences et Technologies Moléculaires de l’Université d’Ajou, ont trouvé que, grâce aux composés présents dans la crinière de lion, elle possède un « potentiel thérapeutique contre la leucémie humaine. »

Concernant le cancer gastrique, une étude publiée dans l’International Journal of Biological Macromolecules a révélé que la crinière de lion a provoqué la mort des cellules cancéreuses et l’arrêt du cycle cellulaire. Les chercheurs ont conclu que « notre étude fournit des preuves in vitro que HEG-5 peut être un candidat potentiel pour traiter le cancer gastrique. »

Des études menées sur des cellules et des animaux, publiées dans le Journal of Natural Products et le Kaohsiung Journal of Medical Sciences, montrent que le champignon crinière de lion possède des propriétés qui peuvent aider à traiter le cancer du poumon. Par ailleurs, selon des recherches in vitro et sur des animaux publiées dans le Journal of Biomedicine and Biotechnology et le Journal of Ethnopharmacology, ce champignon démontre une activité anticancéreuse contre le cancer du côlon, du sein et d’autres types de cancers.

Certaines études suggèrent même l’utilisation de suppléments de champignon crinière de lion pour traiter le cancer, bien que des recherches à long terme et à grande échelle soient encore nécessaires pour confirmer son efficacité.

Une découverte intéressante se rapporte à la métastase du cancer du côlon vers les poumons. En Corée, une étude sur des rats a montré que l’administration d’extraits de crinière de lion inhibe la métastase des cellules cancéreuses vers les poumons de 66% à 69%.

3. Soutien à la santé cardiaque et circulatoire

Le champignon crinière de lion pourrait également contribuer à prévenir les maladies cardiovasculaires. Des recherches in vitro et sur des animaux ont montré que les extraits de crinière de lion peuvent prévenir l’augmentation du cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol), augmenter le HDL (le « bon » cholestérol), et réduire les triglycérides sanguins, un indicateur précoce de maladie cardiaque.

Un extrait de ce champignon pourrait également prévenir les caillots sanguins et réduire le risque d’accident vasculaire cérébral, selon une étude menée par le Département de Signalisation Cellulaire de l’École Supérieure des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Tohoku, au Japon, sur des plaquettes de lapin.

4. Amélioration de la santé digestive

Grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, le champignon crinière de lion pourrait améliorer le fonctionnement de votre estomac et de votre système digestif.

Des études ont montré que ce champignon protège contre les ulcères gastriques ou les réduit. Par exemple, une étude menée par le Mushroom Research Centre de l’Université de Malaya en Malaisie a conclu que les composés bioactifs dans l’extrait de crinière de lion sont responsables de l’activité gastroprotectrice observée chez les rats.

Des recherches menées en Chine et publiées dans l’International Journal of Medicinal Mushrooms confirment ces résultats, montrant que « la fraction polysaccharidique est le composant actif de la culture de mycélium de H. erinaceus, qui protège contre les ulcères gastriques. »

La crinière de lion pourrait également améliorer significativement les symptômes de la gastrite et de la maladie inflammatoire de l’intestin, comme le montrent des études en laboratoire et des recherches sur des souris.

5. Réduction de l’inflammation

Une étude de 2015 réalisée au Japon a trouvé que le champignon crinière de lion était capable de réduire l’inflammation dans le tissu adipeux, ce qui est important car l’inflammation des tissus adipeux est un facteur clé dans la formation du syndrome métabolique, un ensemble de conditions augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète.

La crinière de lion a également des effets antibactériens contre h. pylori, souvent considéré comme « le pathogène le plus réussi de l’histoire humaine. » Bien que beaucoup de gens ne présentent jamais de symptômes, chez certains, elle peut provoquer de graves affections gastriques, comme des ulcères de l’estomac et des intestins.

6. Propriétés antioxydantes puissantes

Les molécules du champignon crinière de lion ont des propriétés antioxydantes et aident à prévenir et soulager le stress oxydatif causé par une mauvaise alimentation et l’exposition à des produits chimiques environnementaux.

Ces antioxydants peuvent notamment être utiles dans la guérison des plaies. Une étude de l’Université de Malaya a révélé qu’un extrait liquide de crinière de lion accélérait significativement la cicatrisation des plaies chez les rats comparé à une guérison naturelle.

Ces antioxydants peuvent également :

7. Amélioration de la santé mentale et du bien-être général

Un supplément de champignon crinière de lion peut également aider à améliorer le sommeil et à réduire les effets des problèmes de santé mentale.

Les polysaccharides extraits de la crinière de lion se sont révélés combattre la fatigue dans des essais sur des souris. Ils pourraient aussi réajuster les rythmes circadiens à la normale, comme cela a été observé dans une étude de la Faculté d’agriculture de l’Université de Kyushu, ce qui est particulièrement pertinent pour les personnes à risque de démence.

Consommer du champignon crinière de lion peut aussi être une méthode naturelle pour traiter la dépression et l’anxiété.

Dans une étude, 30 femmes ont reçu soit un placebo, soit de la crinière de lion pendant quatre semaines. Les chercheurs ont conclu que la consommation d’HE pourrait réduire la dépression et l’anxiété, suggérant un mécanisme d’action différent de celui de l’effet de renforcement du facteur de croissance nerveuse (NGF). Cela semble être lié, en partie, à l’inflammation associée à la dépression, comme le montrent les études sur les souris.

8. Renforcement de la fonction immunitaire

Le champignon crinière de lion semble avoir la capacité de stimuler la fonction du système immunitaire grâce à sa teneur en polysaccharides, selon des recherches conduites sur des souris.

9. Aide potentielle à la gestion du diabète

Une étude animale réalisée en 2013 a montré une amélioration notable des niveaux de glucose sanguin, de la sensibilité à l’insuline et de divers autres symptômes du diabète avec un extrait de champignon crinière de lion.

Pouvant être attribuée à l’activité antioxydante de la crinière de lion, l’administration de ce champignon semble également soulager la douleur causée par la neuropathie diabétique chez les animaux.

Nutrition

Les recherches suggèrent que la crinière de lion est une source d’au moins 32 composés bioactifs. Bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision la teneur en vitamines et minéraux de la crinière de lion, elle est considérée comme une source riche en potassium, zinc, fer et sélénium.

Une des raisons pour lesquelles la crinière de lion a été étudiée pour une grande variété d’utilisations est la présence de polysaccharides. Les polysaccharides sont des structures glucidiques complexes, comme le glucose.

Le champignon crinière de lion contient des polysaccharides bêta-glucane, dont il a été scientifiquement prouvé qu’ils ont divers bienfaits pour la santé, notamment la promotion de la santé cardiaque et la stimulation des réponses immunitaires.

Crinière de lion vs Reishi

Les champignons crinière de lion et reishi sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise pour des fins médicinales et thérapeutiques. Ils partagent de nombreux bienfaits pour la santé, notamment leur capacité à renforcer la fonction immunitaire et à combattre le stress oxydatif.

La crinière de lion est principalement connue pour ses propriétés neuroprotectrices. Elle favorise la santé cognitive en améliorant la « croissance neuritique », essentielle à la croissance neuronale, tout en réduisant l’inflammation.

La crinière de lion est couramment recommandée en médecine traditionnelle chinoise pour maintenir le qi, l’énergie vitale, et traiter les problèmes impliquant le système nerveux central. Elle peut être recommandée aux patients souffrant de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression, l’anxiété, l’insomnie et l’altération cognitive.

Le champignon reishi, quant à lui, est renommé pour ses propriétés curatives. Comme la crinière de lion, il possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et immunostimulantes.

Il est souvent utilisé pour améliorer la clarté mentale et aider le corps à gérer les effets négatifs du stress, agissant ainsi comme une herbe adaptogène. Les champignons reishi contiennent également des polysaccharides, qui contribuent à leurs potentielles capacités anticancéreuses.

Utilisations

Les champignons crinière de lion sont utilisés depuis des siècles comme source alimentaire et médicinale dans plusieurs pays asiatiques. Au cours de la dernière décennie, ce champignon a suscité un intérêt considérable en raison de ses capacités thérapeutiques potentielles dans les maladies neurodégénératives.

En Orient, la vénération des champignons remonte à plusieurs siècles, ceux-ci étant connus comme des « plantes spirituelles » censées apporter longévité et puissance spirituelle. Selon une recherche publiée dans le Journal of Restorative Medicine, dans les systèmes médicaux chinois et japonais, la crinière de lion a traditionnellement été utilisée pour nourrir l’intestin, fortifier la rate et comme agent anticancéreux.

En médecine traditionnelle, ce champignon est dit nourrir les cinq organes internes — le poumon, le cœur, la rate, les reins et le foie — et est utilisé pour promouvoir une bonne digestion, la vigueur et la vitalité générale.

Le champignon crinière de lion est également recommandé pour améliorer les symptômes de la déficience de qi (un manque « d’énergie vitale ») dans la médecine traditionnelle chinoise et est souvent pris pour traiter des problèmes touchant le système nerveux central, l’insomnie et la faiblesse générale.

Malheureusement, pour beaucoup de gens en Occident, le champignon crinière de lion n’est pas facilement disponible dans les épiceries, sauf éventuellement dans les marchés asiatiques.

Cependant, il est possible de cultiver ce champignon et des kits contenant des graines pour le faire pousser chez soi sont disponibles en ligne.

Si vous choisissez cette option, sachez que ce champignon est souvent comparé à un aliment charnu au goût de fruits de mer. Il s’associe bien avec le riz brun ou le quinoa, surtout si vous ajoutez des saveurs fraîches comme les poivrons ou les oignons doux.

Si la culture n’est pas une option, il est possible d’acheter des compléments de crinière de lion. Assurez-vous de vérifier la qualité et la réputation des fabricants avant d’acheter.

Recettes

Pour préparer des champignons crinière de lion, nettoyez les saletés des épines, découpez la partie attachée à l’arbre et tranchez-les en steaks d’un demi-pouce. Ensuite, dans une poêle sèche, faites cuire les steaks environ cinq minutes de chaque côté. Une fois que l’eau des champignons s’évapore et qu’ils deviennent croustillants, ajoutez du beurre nourri à l’herbe, du ghee ou de l’huile d’olive, ainsi que du sel et du poivre, puis continuez la cuisson à feu doux jusqu’à ce que les steaks soient dorés.

Lors de la préparation, vous pouvez aussi ajouter de l’ail haché, des oignons jaunes et d’autres légumes aromatisants semblables à ceux que vous utiliseriez avec des crevettes, car ces deux ingrédients possèdent des saveurs proches.

Les champignons crinière de lion sautés seraient délicieux dans une recette de ceviche végétarien, car ils ajoutent une saveur de poisson traditionnelle tout en gardant le plat végétarien.

Suppléments (Dosage)

Les compléments de crinière de lion sont souvent utilisés pour leurs effets potentiels à améliorer les fonctions cognitives et à renforcer le système immunitaire. Vous pouvez trouver ces compléments sous forme d’extraits, de poudres et de capsules en ligne ou dans les boutiques de vitamines.

Il existe des gélules contenant uniquement de la crinière de lion ou intégrant ce champignon dans une formule combinée visant à promouvoir la santé cérébrale, incluant d’autres aliments et herbes nootropiques comme le reishi, le cordyceps, le ginkgo biloba et l’ashwagandha.

Lorsque vous utilisez un complément alimentaire, lisez l’étiquette pour connaître le dosage approprié, surtout lorsqu’il inclut plusieurs ingrédients. Les dosages recommandés varient de 300 milligrammes à 3 000 milligrammes, une à trois fois par jour, alors suivez attentivement les instructions.

Si vous n’êtes pas sûr de la réaction de votre corps, commencez par une petite dose et augmentez progressivement.

Si vous ressentez des symptômes d’allergie après avoir consommé un extrait ou un complément de champignon crinière de lion, comme des démangeaisons ou des problèmes digestifs, arrêtez immédiatement l’utilisation du complément.

Risques et effets secondaires

La crinière de lion est généralement un aliment sûr. De nombreuses études animales ont montré qu’elle n’est pas toxique à différentes doses, même sur de longues périodes.

Il y a eu des rapports isolés d’effets secondaires de la crinière de lion, dont un de dermatite de contact et un autre de détresse respiratoire liés à la consommation de crinière de lion.

Si vous choisissez de consommer ce champignon et présentez des symptômes tels que des brûlures/démangeaisons de la peau, une difficulté à respirer ou des lèvres enflées, consultez immédiatement votre médecin.

Réflexions finales

La crinière de lion est un champignon comestible cultivé en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Il est utilisé depuis des millénaires comme aliment médicinal dans la médecine traditionnelle chinoise et d’autres pratiques médicinales anciennes.

En raison de la présence de polysaccharides uniques et d’autres nutriments, la crinière de lion offre de nombreux avantages pour la santé.

Les deux bienfaits les plus connus de la consommation de crinière de lion sont sa capacité potentielle à prévenir ou à protéger de la propagation des maladies neurodégénératives et du cancer.

La crinière de lion peut également aider à améliorer la santé cardiaque, protéger contre les problèmes digestifs inflammatoires, réduire l’inflammation, soulager le stress oxydatif, améliorer la santé mentale, renforcer l’immunité et prévenir le diabète.

La crinière de lion n’est pas disponible dans la plupart des magasins d’alimentation occidentaux, mais vous pouvez la cultiver vous-même ou la prendre sous forme de complément.

Source: draxe.com