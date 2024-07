Les bienfaits des feuilles de manioc que nous ne connaissons peut-être pas

Les feuilles de manioc sont transformées en une variété de plats. Elles peuvent être utilisées pour préparer des sauces ou cuites comme des légumes. Ces feuilles sont riches en vitamines A et B1, en fibres, en protéines, en glucides et en acides aminés essentiels, ce qui les rend très importantes dans le domaine de la santé.

Voici quelques-uns des bienfaits pour la santé que nous pouvons tirer des feuilles de manioc.

Augmente l’appétit

Traditionnellement, les tiges, les tubercules et les feuilles de manioc sont utilisés comme remèdes. Une décoction de feuilles de manioc avec du gingembre ou de l’ail peut aider à restaurer l’appétit. Il suffit de la consommer chaque matin avant le petit-déjeuner.

Augmente l’énergie du corps

Grâce aux protéines et aux acides aminés essentiels contenus dans les feuilles de manioc, elles peuvent aider à fournir l’énergie dont le corps a besoin. Les acides aminés essentiels aident à transformer les glucides en énergie afin de nous donner un regain de vitalité.

Aide à traiter l’arthrite

Pour ce remède, il faut faire bouillir 100 grammes de tige de manioc, 15 grammes de gingembre et une tige de citronnelle dans 1000 cc d’eau jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 400 cc. Filtrer et boire 200 cc de la décoction deux fois par jour, matin et après-midi.

En outre, on peut aussi préparer environ cinq feuilles de manioc et des feuilles de bétel, puis les mélanger avec un peu d’eau. Ensuite, pétrir jusqu’à obtenir une pâte et l’appliquer sur les articulations douloureuses. Utiliser ce remède trois fois par jour.

Favorise la régénération cellulaire

Les feuilles de manioc contiennent des acides aminés essentiels qui jouent un rôle important dans la régénération cellulaire. Elles favorisent la réparation des cellules endommagées et la régénération des cellules du corps pour qu’il fonctionne normalement.

Aide à traiter la fièvre et les maux de tête

Les feuilles de manioc aident à soulager la fièvre et les maux de tête. Pour ce remède, il faut faire bouillir 80 grammes de tiges et 400 grammes de feuilles dans un litre d’eau. Faire chauffer jusqu’à ce que l’eau soit réduite de moitié, puis laisser refroidir. Boire la décoction une fois refroidie.

Une riche source d’antioxydants

Les feuilles de manioc sont riches en antioxydants qui aident à prévenir et à combattre les radicaux libres dans le corps. Les radicaux libres causent des dommages à nos cellules, entraînant ainsi des maladies et un vieillissement prématuré.

Aide à renforcer l’immunité

En raison de leurs niveaux élevés de folate et de vitamine C, les feuilles de manioc peuvent aider à renforcer le système immunitaire et à maintenir la santé des os. La vitamine C peut aider à détruire différents types de virus et de bactéries.