La vraie cause des stries verticales sur vos ongles

Les ongles peuvent en dire long sur notre santé. Les stries verticales qui apparaissent parfois, allant de la cuticule jusqu’à l’extrémité de l’ongle, sont assez courantes, notamment en vieillissant. Cependant, lorsque ces lignes deviennent plus profondes et visibles, elles peuvent être le signe de déséquilibres importants dans notre corps. Dans cet article, nous allons explorer les six principales causes de ces stries pour vous aider à identifier celle qui pourrait correspondre à votre situation.

Pourquoi nos ongles révèlent-ils notre état de santé ?

Les ongles sont directement connectés à d’autres parties du corps par les nerfs, les vaisseaux sanguins et la moelle osseuse. Tout dysfonctionnement dans notre organisme peut se refléter sur nos ongles sous forme de changements de texture, de couleur ou de forme. Ces signes peuvent révéler des carences nutritionnelles, des déséquilibres hormonaux ou d’autres perturbations qui, si elles sont ignorées, risquent d’évoluer en problèmes de santé plus graves.

Les principales causes des stries verticales sur les ongles

1. Carence en fer et anémie

L’anémie ferriprive, due à une carence en fer, est le trouble nutritionnel le plus répandu dans le monde, touchant environ 1,62 milliard de personnes. Le fer est essentiel à la production d’hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transporte l’oxygène. Sans suffisamment de fer, le transport de l’oxygène vers les tissus, y compris ceux sous les ongles, est compromis, entraînant un rétrécissement des tissus sous l’ongle, ce qui provoque des stries verticales.

Les autres symptômes de cette carence incluent les maux de tête, la fatigue, la peau pâle, le syndrome des jambes sans repos et les difficultés respiratoires. Les femmes avec des menstruations abondantes, les donneurs de sang fréquents et les personnes suivant un régime végétal sont plus à risque. Pour augmenter vos niveaux de fer, privilégiez des aliments comme le bœuf nourri à l’herbe, les huîtres, les lentilles, les épinards et les graines de citrouille, ou envisagez des suppléments ou des perfusions de fer si nécessaire.

2. Manque de vitamine B12

La vitamine B12 est cruciale pour la circulation de l’oxygène et la santé des ongles. Elle participe à la formation des globules rouges, soutient les fonctions nerveuses et aide à synthétiser l’ADN. Une carence en B12 peut endommager les nerfs, perturbant la communication avec la matrice de l’ongle, là où la croissance débute. Cela réduit également le flux sanguin vers les ongles, ce qui peut entraîner des stries verticales.

Les végétariens, les végétaliens, ainsi que ceux atteints de maladies telles que la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et l’anémie pernicieuse, sont particulièrement à risque de carence en B12. Pour pallier ce manque, il est recommandé de prendre un complément en B12 (sous forme de méthylcobalamine) et d’intégrer des aliments enrichis en B12, comme la levure nutritionnelle, la chlorelle et le kombucha.

3. Dysfonctionnement de la thyroïde

Les stries verticales peuvent également être un signe d’hypothyroïdie, soit une glande thyroïde sous-active. La thyroïde régule plusieurs fonctions corporelles importantes, dont le métabolisme, la régulation de la température, la fréquence cardiaque et la croissance des ongles. Lorsque les niveaux d’hormones thyroïdiennes sont faibles, cela affecte le bon fonctionnement du corps, y compris la santé des ongles.

L’hypothyroïdie peut être causée par des maladies auto-immunes, des carences en iode, des inflammations ou certains médicaments. Les symptômes courants incluent une peau et des cheveux secs, une prise de poids, des douleurs musculaires et de la fatigue. Un bilan sanguin permet de vérifier si un problème thyroïdien est à l’origine des changements observés sur vos ongles. Pour rééquilibrer la thyroïde, il est conseillé de réduire le stress, de limiter les aliments inflammatoires, de faire de l’exercice, et, si besoin, de compléter avec de l’iode, du sélénium, du zinc et de la vitamine D.

4. Effets du stress chronique

Le stress chronique est une cause souvent négligée mais qui peut affecter la croissance des ongles. Sous l’effet du stress, les glandes surrénales libèrent du cortisol, l’hormone du stress. En quantité excessive, le cortisol perturbe l’assimilation des nutriments essentiels pour les ongles, tels que la biotine, le zinc et la méthionine. Le cortisol en excès interfère aussi avec la fonction thyroïdienne et réduit l’apport d’oxygène vers le lit de l’ongle. Un taux de cortisol élevé accélère le vieillissement, qui devient visible sur les ongles.

Pour minimiser l’impact du stress sur vos ongles, il est recommandé d’intégrer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde, des plantes adaptogènes et, si besoin, un soutien psychologique.

5. Mauvaise digestion

Même avec une alimentation riche en fer et en B12, une mauvaise digestion peut empêcher l’absorption de ces nutriments. Les signes d’une digestion inefficace incluent le reflux acide, les ballonnements, la constipation et des selles irrégulières, signes d’une faible production d’acide gastrique et d’un manque d’enzymes digestives.

Pour améliorer la digestion et optimiser l’absorption des nutriments nécessaires aux ongles, mastiquez bien vos aliments, ajoutez du vinaigre de cidre de pomme cru dans vos repas, prenez des suppléments de HCL et incorporez des aliments fermentés comme les cornichons, le yaourt et le kéfir dans votre alimentation.

6. Traumatisme de l’ongle dû au grignotage

Enfin, le fait de ronger ses ongles et ses cuticules peut causer des dommages visibles. Le grignotage endommage la couche protectrice autour de la matrice de l’ongle, ce qui facilite l’entrée de bactéries et de virus, entraînant une inflammation. La pression exercée lors du grignotage peut également endommager les nerfs sous l’ongle, perturbant la circulation sanguine et provoquant des stries verticales.

Pour arrêter cette habitude, identifiez les déclencheurs, souvent liés au stress, et remplacez-les par une activité apaisante. Utilisez également des pansements et des vernis amers pour réduire le grignotage.

Comprendre et respecter les messages de nos ongles

Ces six causes possibles de stries verticales sur les ongles montrent que ces signes peuvent indiquer des déséquilibres plus profonds. Les ongles agissent comme des avertisseurs, révélant des dysfonctionnements internes potentiels. En prêtant attention aux signaux envoyés par vos ongles et en ajustant votre alimentation et mode de vie, vous pouvez restaurer la santé et la texture de vos ongles. Prenez soin de votre corps dans son ensemble pour garantir des ongles sains et résistants.

