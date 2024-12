Soulever des poids en vieillissant réduit votre risque de décès prématuré de 46 %

Découvrez la science derrière l’entraînement en force et son effet rajeunissant

Le secret d’une vie plus longue pourrait résider dans une barre d’haltères : l’entraînement en force en vieillissant réduit le risque de décès, selon une étude menée par le Penn State College of Medicine.

Les chercheurs ont interrogé des personnes âgées de 65 ans ou plus sur leurs habitudes d’exercice, puis les ont suivies pendant 15 ans. Près d’un tiers des participants à l’étude sont décédés au cours de cette période.

Moins de 10 % des sujets pratiquaient l’entraînement en force, mais ces quelques privilégiés avaient 46 % moins de risques de mourir pendant l’étude que les autres.

Certes, on pourrait dire que les personnes âgées qui font de la musculation sont en meilleure santé dès le départ. Mais même après avoir pris en compte l’IMC, des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension, ainsi que des habitudes telles que l’activité physique globale, la consommation d’alcool et le tabagisme, la musculation restait associée à une réduction de 19 % du risque de décès.

L’entraînement en force peut vous aider à rester actif et indépendant durant vos années d’or, explique la Dre Jennifer Kraschnewski, auteure de l’étude. Non seulement cela renforce vos muscles, ce qui améliore votre endurance et votre équilibre, mais cela augmente également votre densité osseuse.

Ensemble, ces facteurs réduisent les risques de chutes et de fractures, principales causes d’incapacité chez les personnes âgées.

De plus, avoir plus de masse musculaire permet de brûler davantage de calories tout au long de la journée, ce qui aide à maintenir un poids santé, souligne la Dre Kraschnewski.

Donc, si vous faites déjà de la musculation, ne rangez pas vos haltères.

Vous voulez commencer ? L’entraînement en force peut être sûr pour presque tout le monde, mais si vous avez plus de 65 ans et êtes inactif, parlez-en à votre médecin pour connaître les précautions spécifiques à prendre, conseille-t-elle. Envisagez de faire appel à un entraîneur pour concevoir un programme adapté à vos genoux douloureux ou à vos hanches raides.

Ne pensez pas que votre âge vous freinera.

« Les personnes âgées ont la capacité d’atteindre une force comparable à celle de personnes bien plus jeunes en suivant des routines d’entraînement en force simples, » affirme la Dre Kraschnewski.

